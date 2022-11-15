Аремьера фильма "На тебе сошелся клином белый свет" состоялась в РФ

В России состоялась премьера фильма "На тебе сошелся клином белый свет", посвященного рок-певице Янке Дягилевой. Девушка погибла в 1991 году при загадочных обстоятельствах.

Сюжет киноленты начинается с найденного в лесной реке тела девушки. С этого момента начинается хроника последнего дня Янки Дягилевой. Зритель вместе с ней проживает каждое мгновение: ходит по лесу, встречает живых и мертвых.

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