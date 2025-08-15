Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали 8 городов

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск стали финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года". Всего на участие заявки подавали 26 городов.

Среди городов-финалистов в народном голосовании, которое проходит на "Госуслугах", лидирует Челябинск. Он получил 44 тысячи голосов. Определение победителя пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравидеоНаталия Шкода

