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14 апреля, 18:15

Культура

В Москве прошел гала-концерт фестиваля "Победа в сердцах поколений"

В Москве прошел гала-концерт фестиваля "Победа в сердцах поколений"

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В Центральном доме Российской армии состоялся гала-концерт фестиваля художественного творчества "Победа в сердцах поколений". Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и объединило участников самых разных поколений – от школьников до ветеранов.

На сцену вышли более 800 финалистов окружных этапов конкурса. Самому младшему участнику было всего 6 лет, а самому старшему – больше 90. Зрителями концерта стали не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники и ветераны спецоперации, а также школьники из разных округов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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