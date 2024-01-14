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14 января, 09:15

Культура

Акция "Московская музейная неделя" стартует 15 января

Акция "Московская музейная неделя" стартует 15 января

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Очередная акция "Московская музейная неделя" стартует 15 января. Проект решили продлить и в 2024 году.

В течение семи дней столица откроет для бесплатного посещения более 30 музеев, галерей и выставочных залов. Так, в Старом английском дворе в "Зарядье" будет доступна выставка "Абиссинские песни. Рождество". Дарвиновский музей познакомит гостей с обитателями глубин Байкала. В Доме-музее Марины Цветаевой можно будет посмотреть выставку, посвященную Максимилиану Волошину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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