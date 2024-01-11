"Сити": топ-5 кинопремьер недели

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в ближайшее время. Замыкает пятерку мультфильм "Турбозавры. Год Дракона".

На четвертом месте – боевик "Каменщик" с Аароном Экхартом в главной роли. На третьем месте расположилась азиатская драмеди "Отпуск по-корейски". Серебро рейтинга достается спортивному байопику об американском рестлере Кевине фон Эрихе "Стальная хватка". На вершине рейтинга – "Последний наемник" с Лиамом Нисоном в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".