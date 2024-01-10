Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 250 тысяч москвичей проголосовали в проекте "Активный гражданин" на тему того, какие мероприятия должны проводиться на Северном речном вокзале в новом году.

Так, жители и гости столицы выбрали в голосовании концерты (16% респондентов), кинопоказы (13%) и выставки (13%). Кроме того, примерно 11% граждан решили выбрать развлекательные мероприятия для детей в качестве досуга на Северном речном вокзале в 2024 году.

При этом некоторые москвичи (10%) ответили, что хотят поучаствовать в спортивных тренировках и творческих мастер-классах, а 8% голосов было отдано за организацию творческих встреч, лекций, семинаров, квизов с известными людьми. Были и те (3%), кто захотел посетить презентации книг на Северном речном вокзале.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что после реставрации Северный речной вокзал превратился в место, объединяющее огромное количество москвичей. Так, в прошлом году на примерно 320 мероприятий, которые состоялись на территории вокзала, пришли более 2,7 миллиона человек.

"В новом году мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала с учетом пожеланий горожан и будем повышать комфорт для посетителей, как поручил Сергей Собянин", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Северный и Южный речные вокзалы посетили три миллиона человек. Обновленные вокзалы действуют не только как транспортные объекты, но и как культурные площадки, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Около 3 млн человек посетили Северный и Южный речные вокзалы за год