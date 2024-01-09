Москва онлайн покажет ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

10 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" на катке ВДНХ.

Главные роли в спектакле исполнят олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Татьяна Тотьмянина предстанет в образе девочки Мари, Максим Маринин сыграет Щелкунчика, а Алексей Ягудин исполнит роль Мышиного короля.

Смотрите прямую трансляцию 10 января в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.