09 января, 12:35События
Москва онлайн покажет ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
10 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" на катке ВДНХ.
Главные роли в спектакле исполнят олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Татьяна Тотьмянина предстанет в образе девочки Мари, Максим Маринин сыграет Щелкунчика, а Алексей Ягудин исполнит роль Мышиного короля.
Смотрите прямую трансляцию 10 января в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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