Бесплатные катки на площадках "Московских сезонов" продолжат работу до конца зимы

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Бесплатные катки "Московских сезонов" будут открыты для жителей и гостей столицы до конца зимы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о катках, расположенных по адресам:

площадь Революции;

Профсоюзная улица, владение 41;

Коптевский бульвар, владение 18а;

сквер у станции метро "Некрасовка";

Ключевая улица, владение 22;

улица Перерва, владение 52;

Митинская улица, владение 31;

Матвеевская улица, владение 2;

Соколово-Мещерская улица, владение 23 и другие.

Всего в списке 23 катка, где можно бесплатно провести время с собственным инвентарем. Полный список адресов опубликован на сайте "Московских сезонов".

Все ледовые пространства открыты для посетителей по будням с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 20:00. Выход на лед осуществляется по сеансам. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

При отсутствии собственных коньков гости могут арендовать их в пунктах проката. Для детей старше трех лет доступны поддерживающие стойки в виде пингвинов. Подростки в возрасте от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно при наличии письменного разрешения от родителей.

Между тем в "Лужниках" ранее открылась бесплатная лыжно-биатлонная трасса. В будни она работает с 07:30 до 22:00, в выходные – с 09:00 до 22:00. За дополнительную плату на территории трассы можно взять в прокат все необходимое снаряжение.



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