09 января, 09:48Город
Бесплатные катки на площадках "Московских сезонов" продолжат работу до конца зимы
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Бесплатные катки "Московских сезонов" будут открыты для жителей и гостей столицы до конца зимы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о катках, расположенных по адресам:
- площадь Революции;
- Профсоюзная улица, владение 41;
- Коптевский бульвар, владение 18а;
- сквер у станции метро "Некрасовка";
- Ключевая улица, владение 22;
- улица Перерва, владение 52;
- Митинская улица, владение 31;
- Матвеевская улица, владение 2;
- Соколово-Мещерская улица, владение 23 и другие.
Всего в списке 23 катка, где можно бесплатно провести время с собственным инвентарем. Полный список адресов опубликован на сайте "Московских сезонов".
Все ледовые пространства открыты для посетителей по будням с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 20:00. Выход на лед осуществляется по сеансам. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.
При отсутствии собственных коньков гости могут арендовать их в пунктах проката. Для детей старше трех лет доступны поддерживающие стойки в виде пингвинов. Подростки в возрасте от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно при наличии письменного разрешения от родителей.
Между тем в "Лужниках" ранее открылась бесплатная лыжно-биатлонная трасса. В будни она работает с 07:30 до 22:00, в выходные – с 09:00 до 22:00. За дополнительную плату на территории трассы можно взять в прокат все необходимое снаряжение.
Спусковые дорожки обустроили у Ростокинского акведука
Читайте также