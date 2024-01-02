Бесплатная лыжно-биатлонная трасса отрылась в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории "Лужников" открылась бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Она располагается на парковке Южного спортивного ядра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Вход на территорию бесплатный для тех, кто приезжает с собственным инвентарем. За дополнительную плату на территории трассы можно взять в прокат все необходимое снаряжение.

Протяженность трассы составляет 2,5 тысячи метров. Там же посетители могут принять участие в тренировках и мастер-классах под руководством приглашенных тренеров.

Спортивный объект по будням работает с 07:30 до 22:00, в выходные – с 09:00 до 22:00. Посетить трассу можно по предварительной регистрации на сайте.

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