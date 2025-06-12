В Москве стартовал музыкальный проект "Сильные духом!"

В Москве стартовал проект "Сильные духом!". В нем участвуют 600 молодых музыкантов из различных регионов страны. На площади Музея Победы в столице выступили духовые оркестры из Курска, Белгорода, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Программу представил и детский духовой оркестр из ДНР. Помимо официальной части, для детей устроят и развлекательную программу по столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.