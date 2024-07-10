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10 июля, 14:30

Культура

Народный артист РФ Клюквин рассказал, почему уже 45 лет предан Малому театру

Народный артист РФ Клюквин рассказал, почему уже 45 лет предан Малому театру

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Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, почему он уже 45 лет предан Малому театру. Артист рассказал, что раньше он параллельно работал в Театре "Вернисаж" около 5–6 лет.

Также его приглашали остаться в Театре Российской армии, но Клюквин всегда понимал, что его место именно в Малом театре. Актер признался, что только в нем он чувствовал себя как дома.

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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