10 июля, 14:30Культура
Народный артист РФ Клюквин рассказал, почему уже 45 лет предан Малому театру
Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, почему он уже 45 лет предан Малому театру. Артист рассказал, что раньше он параллельно работал в Театре "Вернисаж" около 5–6 лет.
Также его приглашали остаться в Театре Российской армии, но Клюквин всегда понимал, что его место именно в Малом театре. Актер признался, что только в нем он чувствовал себя как дома.
Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.