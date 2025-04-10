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10 апреля, 15:15

Культура

Российские издатели придумали оригинальный способ продавать классическую литературу

Российские издатели придумали оригинальный способ продавать классическую литературу

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Издатели решили привлечь молодежь к классической литературе необычным способом и пририсовали на обложке персонажу романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" Григорию Печорину уши и хвост. Возникновение такой идеи объясняют тем, что иначе классика плохо продается.

По словам экспертов, ключевым фактором при продаже книг в настоящее время стали большое количество картинок и яркая обложка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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