Российские издатели придумали оригинальный способ продавать классическую литературу

Издатели решили привлечь молодежь к классической литературе необычным способом и пририсовали на обложке персонажу романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" Григорию Печорину уши и хвост. Возникновение такой идеи объясняют тем, что иначе классика плохо продается.

По словам экспертов, ключевым фактором при продаже книг в настоящее время стали большое количество картинок и яркая обложка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.