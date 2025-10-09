Выставка "Выпуск'25" откроется в "Зарядье" 10 октября

В Паркинге Галерее "Зарядья" 10 октября откроется выставка "Выпуск'25", где представят дипломные работы молодых художников-выпускников ведущих творческих вузов Москвы. Проект является одним из флагманских мероприятий парка и важной площадкой для поддержки начинающих талантов.

За 4 года существования выставки в ней приняли участие около 1 тысячи выпускников из 25 московских вузов, которые представили более 1,5 тысячи работ. Экспозицию регулярно посещают галеристы, коллекционеры и представители компаний, интересующиеся поиском молодых специалистов в сфере искусства и дизайна.

