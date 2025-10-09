Форма поиска по сайту

Новости

09 октября, 07:00

Город

Жителей и гостей столицы пригласили прогуляться по чайным маршрутам города

В Коммунарке построят более 1 миллиона квадратных метров недвижимости

Количество поездок на речном транспорте Москвы выросло на 20%

Специальный навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар в Москве

Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Будущие молодожены Москвы разобрали все красивые даты 2026 года

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

310 детей родились в Москве 8 октября

Жителей и гостей столицы приглашают прогуляться по специальным чайным маршрутам в рамках проекта "Московское чаепитие". Маршруты проходят по живописным районам в пределах Садового кольца и включают рестораны и кафе, где можно попробовать специальный сет проекта.

Например, экскурсия по Арбату включает осмотр квартиры Александра Пушкина, Театра Вахтангова и дома с рыцарями, а завершается чаепитием с ароматным чаем и вареньем. Столичные гиды отмечают, что проект позволяет не только попробовать традиционные угощения, но и погрузиться в исторический и культурный контекст Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

