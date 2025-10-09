Жителей и гостей столицы пригласили прогуляться по чайным маршрутам города

Жителей и гостей столицы приглашают прогуляться по специальным чайным маршрутам в рамках проекта "Московское чаепитие". Маршруты проходят по живописным районам в пределах Садового кольца и включают рестораны и кафе, где можно попробовать специальный сет проекта.

Например, экскурсия по Арбату включает осмотр квартиры Александра Пушкина, Театра Вахтангова и дома с рыцарями, а завершается чаепитием с ароматным чаем и вареньем. Столичные гиды отмечают, что проект позволяет не только попробовать традиционные угощения, но и погрузиться в исторический и культурный контекст Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.