"Новости дня": гастрономический фестиваль можно посетить на Манежной площади в Москве

На Манежной площади в Москве проходит осенний гастрономический фестиваль. Гостям предлагают сезонные блюда, включая яблочный пирог, таежный чай с облепихой и уличные закуски.

В программе – кулинарные батлы между шеф-поварами и студентами колледжей, которые готовят блюда из одинаковых продуктов. Мероприятие с осенней атмосферой и декорациями продлится до конца недели.

