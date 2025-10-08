Форма поиска по сайту

08 октября, 16:15

Город

"Новости дня": гастрономический фестиваль можно посетить на Манежной площади в Москве

На Манежной площади в Москве проходит осенний гастрономический фестиваль. Гостям предлагают сезонные блюда, включая яблочный пирог, таежный чай с облепихой и уличные закуски.

В программе – кулинарные батлы между шеф-поварами и студентами колледжей, которые готовят блюда из одинаковых продуктов. Мероприятие с осенней атмосферой и декорациями продлится до конца недели.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городфестивалиедавидео

