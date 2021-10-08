Сериал о группе "Король и Шут" выйдет в 2022 году

О группе "Король и шут" снимут сериал. Уже начался кастинг актеров.

Съемки одобрили родственники "Горшка" – Михаила Горшенева. Продюсером проекта станет вокалист и автор песен "Князь" Андрей Князев.

Название пока не придумано. Но уже известно, что снимать будет режиссер сериала "Шаман" Рустам Мосафир. Сценарий напишет Дмитрий Лемешев, работавший над фильмами "Околофутбола" и "Контакт".

В новом сериале обещают честно рассказать об отношениях участников в группе. Будет много оригинальных песен "Король и Шута". Выход намечен на 2022 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.