Культовый мультсериал "Бивис и Баттхед" вернется на экраны

Глупые подростки, которые стали легендами телевидения, снова появятся на экранах. Фанаты культового "Бивиса и Баттхеда" встречают новый сезон. История двух тинейджеров в 1990-х наравне с "Симпсонами", "Гриффинами" и "Южным парком" стала культовой для поколения миллениалов.

Дело в том, что мультисериал "Бивис и Баттхед" стал рупором свободы своего времени, который громче всех закричал, что на телевидении можно все, например, неполиткорректные шутки, жестокость, юмор ниже плинтуса. Создатель сериала Майк Джадж собрал в героях все возможные стереотипы о подростках.

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