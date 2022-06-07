В галерее "Краснохолмская" открылась выставка "Эко. Техно. Арт"

В галерее "Краснохолмская" проходит выставка "Эко. Техно. Арт", которая посвящена возможным решениям экологических проблем.

На первом этаже расположилась мозаика из пластиковых отходов в виде кита. Есть и саунд-арт инсталляция – можно услышать, как звучат рентгеновские снимки. На втором этаже посетители могут увидеть устройство, которое определяет качество воды.

Москвичи и гости города могут посетить экспозицию до 7 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.