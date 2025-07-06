Театр Российской армии завершил сезон показом драмы "Знамя Победы"

Театр Российской армии завершил свой 95-й сезон показом военной драмы "Знамя Победы". Это постановка Игоря Угольникова, созданная в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Спектакль переносит в то время, когда до капитуляции фашистской Германии остаются считанные дни. Действо на сцене, объединяющее кино, театр, хореографию и музыку, позволяет пережить ликование победителей.

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