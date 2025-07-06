06 июля, 22:30Культура
Театр Российской армии завершил сезон показом драмы "Знамя Победы"
Театр Российской армии завершил свой 95-й сезон показом военной драмы "Знамя Победы". Это постановка Игоря Угольникова, созданная в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны.
Спектакль переносит в то время, когда до капитуляции фашистской Германии остаются считанные дни. Действо на сцене, объединяющее кино, театр, хореографию и музыку, позволяет пережить ликование победителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.