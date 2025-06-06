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Новости

06 июня, 19:15

Культура

Стену Виктора Цоя на Старом Арбате начали реставрировать

Стену Виктора Цоя на Старом Арбате начали реставрировать

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Стену музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате начали реставрировать. По словам художников, это делают ко дню рождения артиста. На стене будет изображен тот же портрет, который был нарисован ранее.

Весной поклонники Цоя и рэпера Паши Техника вступили в противостояние после того, как поверх изображений солиста группы "Кино" появились провокационные надписи фанатов рэпера. После этого их заклеили листовками, а потом попытались закрасить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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