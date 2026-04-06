Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

С 17 апреля по 17 мая в Москве пройдет первая в России выставка искусства в стенах больницы. Экспозицию "ВМЕСТЕ" разместили в новых корпусах онкоцентра в Сколкове. В пространстве разместятся более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.

"Раньше для того, чтобы пациенту попасть в стационар в плановом порядке, необходимо было пройти сложный и многоступенчатый процесс. Сегодня документы вносят в единую информационную систему. Специалисты изучают заочно каждый клинический случай и выносят предложения о том, в какие сроки они могут провести консультацию и госпитализацию. Пациент в электронной медицинской карте видит все предложения стационаров и может выбрать вариант, который больше всего ему подходит. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше чем на треть. Сегодня 90% выданных направлений заканчиваются оказанием плановой помощи", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Незрячие дети из Москвы создали "парфюмерную карту" России. Воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая воплотили ароматы самых живописных уголков страны. Проект уже больше года помогает детям с нарушениями зрения раскрывать творческие способности.