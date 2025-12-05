Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:30

Культура

Главред проекта "Сити" отметила рост интереса читателей к исторической литературе

Сотни издательств представили новинки на книжной ярмарке в Москве

"Это Москва. Люди": Алексей Рыбников

На книжной ярмарке в Гостином Дворе представили 13 тематических площадок

Международная книжная ярмарка Non/fiction началась в "Гостином Дворе"

В Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт "Домисолька – путешествие в детство"

Посещаемость российских кинотеатров упала на 8% за год

Собак-роботов художника Beeple раскупили по 100 тыс долларов за каждую

Проект "Зима в Москве" подготовил прогулку по музею-заповеднику Коломенское

В Театре Моссовета пройдет показ спектакля "Москвички"

В Гостином Дворе проходит 27-я Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Как рассказала главный редактор проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина, в читательских предпочтениях интерес постепенно смещается к исторической литературе.

Тренд на ностальгию, который начал набирать силу в прошлом году, стал глобальным. Во всем мире растет спрос на книги, так или иначе связанные с прошлым, в том числе с недавним.

Посетители ярмарки отмечают, что здесь можно не только встретить единомышленников, но и выгодно купить книги напрямую у издательств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия ШкодаРумина Кенжалиева

