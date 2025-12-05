Главред проекта "Сити" отметила рост интереса читателей к исторической литературе

В Гостином Дворе проходит 27-я Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Как рассказала главный редактор проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина, в читательских предпочтениях интерес постепенно смещается к исторической литературе.

Тренд на ностальгию, который начал набирать силу в прошлом году, стал глобальным. Во всем мире растет спрос на книги, так или иначе связанные с прошлым, в том числе с недавним.

Посетители ярмарки отмечают, что здесь можно не только встретить единомышленников, но и выгодно купить книги напрямую у издательств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.