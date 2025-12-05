На книжной ярмарке в Гостином Дворе представили 13 тематических площадок

В Гостином Дворе проходит 27-я Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. В ее программе – более тысячи спикеров, 13 тематических площадок, 400 издательств и около 300 мероприятий.

Яркие новинки этого года представлены в пяти разделах специальных топ-листов, каждый из которых включает несколько десятков уникальных изданий. В читательских предпочтениях наблюдается тенденция смещения интереса в сторону исторической литературы.

