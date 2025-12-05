Форма поиска по сайту

05 декабря, 13:15

Культура

На книжной ярмарке в Гостином Дворе представили 13 тематических площадок

Международная книжная ярмарка Non/fiction началась в "Гостином Дворе"

В Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт "Домисолька – путешествие в детство"

Посещаемость российских кинотеатров упала на 8% за год

Собак-роботов художника Beeple раскупили по 100 тыс долларов за каждую

Проект "Зима в Москве" подготовил прогулку по музею-заповеднику Коломенское

В Театре Моссовета пройдет показ спектакля "Москвички"

На ярмарке Non/fiction наградили лауреатов первой почетной премии "Книжные люди"

"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 1

Премьера спектакля Игоря Верника состоялась в Москве

В Гостином Дворе проходит 27-я Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. В ее программе – более тысячи спикеров, 13 тематических площадок, 400 издательств и около 300 мероприятий.

Яркие новинки этого года представлены в пяти разделах специальных топ-листов, каждый из которых включает несколько десятков уникальных изданий. В читательских предпочтениях наблюдается тенденция смещения интереса в сторону исторической литературы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культура

