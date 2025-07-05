05 июля, 19:30Культура
Москвичам рассказали о мероприятиях на "Московском Сабантуе"
В музее-заповеднике "Коломенское" отмечают "Московский Сабантуй", где жители и гости столицы могут познакомиться с башкирской и татарской культурой. На площадке выступают артисты с национальными танцами в костюмах "Елян", проходят бои на мешках, бег с коромыслом и еще десяток забав.
"Сабантуй" в 2025 году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Все вырученные средства пойдут бойцам СВО.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.