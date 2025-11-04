Музей "Город живых историй" будет работать в Москве с 7 по 9 ноября

Музей "Город живых историй" будет работать на Красной площади в Москве с 7 по 9 ноября. Экспозицию посвятили 84-й годовщине легендарного парада 1941 года.

Здесь представят 10 тематических зон. Например, в разделе "Авиационный щит столицы" покажут снимки авиазаводов и авиадетали времен войны. Экспозиция “Эвакуация” расскажет о масштабном перемещении предприятий в Поволжье и на Урал.

