04 ноября, 11:15

Культура

Музей "Город живых историй" будет работать в Москве с 7 по 9 ноября

Музей "Город живых историй" будет работать на Красной площади в Москве с 7 по 9 ноября. Экспозицию посвятили 84-й годовщине легендарного парада 1941 года.

Здесь представят 10 тематических зон. Например, в разделе "Авиационный щит столицы" покажут снимки авиазаводов и авиадетали времен войны. Экспозиция “Эвакуация” расскажет о масштабном перемещении предприятий в Поволжье и на Урал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культурагородвидеоЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

