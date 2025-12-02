Музыкальный фестиваль "Зарядье" начался с концерта оперных звезд. Афиша объединит события разных жанров и форматов.

Гостей фестиваля ждут симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы. Также запланированы выступления звезд джаза и этнической музыки, проекты для детей.



На закрытии фестиваля 30 и 31 декабря прозвучит самое известное сочинение композитора Иоганна Штрауса-младшего – оперетта "Летучая мышь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.