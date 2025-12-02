02 декабря, 23:00Культура
Музыкальный фестиваль "Зарядье" начался с концерта оперных звезд
Музыкальный фестиваль "Зарядье" начался с концерта оперных звезд. Афиша объединит события разных жанров и форматов.
Гостей фестиваля ждут симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы. Также запланированы выступления звезд джаза и этнической музыки, проекты для детей.
На закрытии фестиваля 30 и 31 декабря прозвучит самое известное сочинение композитора Иоганна Штрауса-младшего – оперетта "Летучая мышь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.