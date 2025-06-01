Проект "Книга в городе" стартовал в Москве

Библиотека под открытым небом: 1 июня в Москве стартовал новый проект "Книга в городе". На Сретенском бульваре, Театральной площади и в Пушкинском сквере появились пространства для чтения, общения и творчества. На этих площадках все желающие могут взять книгу, почитать в уютной обстановке, встретиться с известными писателями и поучаствовать в творческих мероприятиях.

Какие книги смогут найти здесь москвичи? Чем привлекут на площадки молодое поколение? Какие культурные события будут проходить в рамках проекта? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.