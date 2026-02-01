Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия пройдут в городе 1 февраля

Вечером 1 февраля москвичи могут посетить несколько культурных мероприятий. На улице стоит мороз около минус 20 градусов, поэтому хорошим решением станет фестиваль "Тропическая зима" в "Аптекарском огороде". Там представлены тысячи орхидей, которые пахнут шоколадом, корицей и даже сыром.

На ВДНХ в павильоне № 28 работает площадка Биологического музея "Жужжащий мир". Большие медиаэкраны погружают посетителей в жизнь насекомых. В театре "Модерн" режиссер Юрий Грымов покажет спектакль "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя", перенеся героя произведения Дэниела Киза в современность.

