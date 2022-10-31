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Культура

На Красной площади завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому

На Красной площади завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому

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Комплексная реставрация памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади завершена. Специалисты устранили все дефекты и восстановили наушину шлема, утраченную в начале 2000-х годов.

Как сообщил генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров, над восстановлением исторического облика памятника работали боле 50 специалистов из различных областей. В процесс реставрации памятника было вложено 47,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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