Рекордная порция ухи приготовлена на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Повара из разных регионов страны сварили 150 литров супа из ухи. Кроме того, в рамках девятого фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании привезли в столицу свежие деликатесы.

Кроме того, для гостей подготовили программу мастер-классов и спортивных мероприятий. Фестиваль проходит более чем на 30 площадках во всех округах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

