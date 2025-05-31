31 мая, 23:15Город
Рекордная порция ухи приготовлена на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"
Повара из разных регионов страны сварили 150 литров супа из ухи. Кроме того, в рамках девятого фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании привезли в столицу свежие деликатесы.
Кроме того, для гостей подготовили программу мастер-классов и спортивных мероприятий. Фестиваль проходит более чем на 30 площадках во всех округах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.