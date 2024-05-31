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31 мая, 16:30

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Тропаревский пруд официально открыли для купания в Москве

Тропаревский пруд официально открыли для купания в Москве

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Из-за аномально жаркой погоды москвичи уже начали купаться и загорать у Тропаревского пруда. Вместе с ним власти города официально открыли Большой городской пруд и Черное озеро.

Тем временем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что купаться в фонтанах категорически запрещено, так как в них могут находиться птичьи экскременты, а вода не дезинфицируется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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