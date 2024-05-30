Водоемы в Москве будут теплее морей Черноморского побережья к 1 июня

К выходным, 1–2 июня, температура в московских водомоемах будет выше, чем на Черноморском побережье Кавказа. Об этом заявили синоптики.

В связи с жарой замначальника отдела гражданской защиты управления по ТиНАО ГУ МЧС РФ Анатолий Решетников напомнил, что купание разрешено только на официальных открытых пляжах, таких в Москве всего три. Также он призвал соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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