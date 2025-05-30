Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня

С 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 12 летних бассейнов на фестивальных площадках "Московских сезонов". Первый пляж под открытым небом уже открылся на Северном речном вокзале. Все бассейны оборудованы системой подогрева и фильтрации воды.

В течение дня будут проводиться по четыре сеанса. Посетителям предоставят шезлонги, душевые и камеры хранения – все включено в стоимость входа. Для посещения требуется предварительная регистрация на mos.ru.

Подробнее – в программе Москва 24.