Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 11:15

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Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня

Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня

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С 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 12 летних бассейнов на фестивальных площадках "Московских сезонов". Первый пляж под открытым небом уже открылся на Северном речном вокзале. Все бассейны оборудованы системой подогрева и фильтрации воды.

В течение дня будут проводиться по четыре сеанса. Посетителям предоставят шезлонги, душевые и камеры хранения – все включено в стоимость входа. Для посещения требуется предварительная регистрация на mos.ru.

Подробнее – в программе Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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