График работы социальных учреждений в Москве изменится в майские праздники. Например, все дворцы бракосочетания будут закрыты 1 и 9 мая. Однако дворцы № 1 и 4 продолжат свою работу 2 и 8 мая, а с 3 по 7 мая все учреждения будут функционировать в обычном режиме.

В свою очередь, центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только в праздничные дни с 1 по 9 мая. В остальные дни режим остается прежним. Районные центры будут принимать жителей с 08:00 до 20:00, а флагманский офис – с 10:00 до 22:00.

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