Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 13:15

Город

График работы социальных учреждений в Москве изменится в майские праздники

График работы социальных учреждений в Москве изменится в майские праздники

"Атмосфера": 5 градусов тепла ожидается в Москве вечером 30 апреля

Жители Патриарших прудов пожаловались на шум от самокатов

Москву украсят цветочными композициями к 80-летию Победы

Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

Больше 40 крупных школ построили в Москве с 2011 года

Температура в Москве поднимется не выше 10 градусов тепла 30 апреля

Цветочные композиции появятся в Москве к 80-летию Победы

Жители Патриарших прудов обратились к Собянину с просьбой запретить самокаты и мопеды

Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

График работы социальных учреждений в Москве изменится в майские праздники. Например, все дворцы бракосочетания будут закрыты 1 и 9 мая. Однако дворцы № 1 и 4 продолжат свою работу 2 и 8 мая, а с 3 по 7 мая все учреждения будут функционировать в обычном режиме.

В свою очередь, центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только в праздничные дни с 1 по 9 мая. В остальные дни режим остается прежним. Районные центры будут принимать жителей с 08:00 до 20:00, а флагманский офис – с 10:00 до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДарья Чебукина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика