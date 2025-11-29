Второй день торжественного открытия проходит на катке ВДНХ

На ВДНХ продолжаются праздничные мероприятия в честь открытия зимнего сезона на главном катке страны. Ледовая площадка расположена вдоль Центральной аллеи у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

С 18:30 до 21:30 29 ноября гостей ждет специальная программа: театральные постановки, акробатические номера, выступление оркестра и представление с фрагментами из знаменитых балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Жар-птица".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.