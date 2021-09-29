Автоэксперт прокомментировал установку лежачего полицейского для самокатов в центре Москвы

Около дома в центре Москвы появился первый лежачий полицейский для электросамокатов. Местные жители хотят, чтобы владельцы подобных транспортных средств не гоняли по тротуарам и не сбивали людей.

Автоэксперт Максим Кадаков напомнил, что устанавливать самостоятельно любые объекты инфраструктуры дорожные или пешеходные запрещено.

"По хорошему, если рассматривать эту ситуацию, то жителей дома могут обязать эти полицейские убрать. И я думаю, что так и случится", – добавил Кадаков.

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