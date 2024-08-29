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29 августа, 11:15

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Павильоны необычной формы представлены в маркете будущего "Сделано в Москве"

Павильоны необычной формы представлены в маркете будущего "Сделано в Москве"

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В рамках форума-фестиваль "Территория Будущего. Москва 2030" на Болотной площади проходит маркет будущего "Сделано в Москве". Для покупателей представлены павильоны необычной формы: игрушки продают в большой коробке, косметику – во флаконе духов, одежду – в дутой жилетке.

Кроме того, там представлен широкий выбор предметов столичного производства: лечебная и уходовая косметика, детские товары, предметы декора интерьера и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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