Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 21:15

Общество

Порывы ветра в Москве могут достигать 17 м/с

Порывы ветра в Москве могут достигать 17 м/с

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Москвичей предупреждают о сильном ветре. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными.

Усилившийся ветер уже повалил деревья в городе. На Остоженке ствол упал на дорогу, а в Нескучном саду – на лавочку, где сидела семья с ребенком. Городские службы оперативно все убирают.

По прогнозам, такой ветер сохранится в городе в пятницу, 30 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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