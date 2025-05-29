Порывы ветра в Москве могут достигать 17 м/с

Москвичей предупреждают о сильном ветре. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными.

Усилившийся ветер уже повалил деревья в городе. На Остоженке ствол упал на дорогу, а в Нескучном саду – на лавочку, где сидела семья с ребенком. Городские службы оперативно все убирают.

По прогнозам, такой ветер сохранится в городе в пятницу, 30 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.