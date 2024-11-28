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28 ноября, 22:00

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Третья выставка, посвященная реставрации открылась в Москве

Третья выставка, посвященная реставрации открылась в Москве

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Третья большая выставка, посвященная реставрации, стартовала в столице. Она объединила разных специалистов и экспертов в области этого трудоемкого процесса. Они смогут продемонстрировать отечественные материалы, которые используют в работе, а также обсудить различные методики и технологии реставрации.

Всего выставочное пространство включает несколько секций: сама экспозиция, а также творческие мастерские, лекторий и зона соревнований молодых реставраторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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