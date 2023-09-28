Москвичам рассказали, как изменилось движение после открытия проспекта Багратиона

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28 сентября, 22:15

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Москвичам сообщили о столичном движении после запуска проспекта Багратиона

За первые три недели после запуска движения по проспекту Багратиона разгрузились столичные дороги. Открытие магистрали улучшило движение в районе Делового центра и "Москва Сити".

В результате создания альтернативного маршрута перепробег транспорта сократился на три километра, а время дороги – в среднем до 30 минут. Благодаря новой дороге водителям нужно 15 минут вместо 45, чтобы доехать от МКАД до Москва Сити.

Новая шестиполосная дорога связана с обходом Одинцова, Можайским и Минским шоссе. Общая длина автомагистрали – 22 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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