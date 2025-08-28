Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 14:15

Город

Реставраторы приступили к работе над фасадом усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

Реставраторы приступили к работе над фасадом усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

Температура опустится до 10 градусов в Москве утром 29 августа

Жители дома на Шелепихинском шоссе пожаловались на соседа, который ломает шлагбаумы

Собянин: впервые примерно половина московских 9-классников поступили в колледжи

В Москве создадут еще 15 современных пространств для отдыха у воды

Бесплатные спортивные мероприятия пройдут в Москве до 7 сентября

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира

Собянин рассказал, когда полностью обновят подвижной состав на Замоскворецкой линии метро

Самых обсуждаемых персон интернета наградили в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

В Москве идет масштабная реставрация главного дома усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. В настоящий момент специалисты обновляют фасад.

Главный дом усадьбы был построен еще в XIX веке, а затем был перестроен Федором Шехтелем.

Согласно плану, реставрация фасадов завершится до конца 2025 года. После этого специалистам предстоит привести в порядок интерьеры здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика