Реставраторы приступили к работе над фасадом усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

В Москве идет масштабная реставрация главного дома усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. В настоящий момент специалисты обновляют фасад.

Главный дом усадьбы был построен еще в XIX веке, а затем был перестроен Федором Шехтелем.

Согласно плану, реставрация фасадов завершится до конца 2025 года. После этого специалистам предстоит привести в порядок интерьеры здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

