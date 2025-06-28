Руководитель проекта "Молодежь Москвы" рассказала о мероприятиях ко Дню молодежи

Как рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, праздник отмечают на более чем 250 площадках по всему городу, а центральная программа развернулась на Болотной. Для молодежи проводят творческие мастер-классы, кубок КВН, спортивные активности и карьерные встречи.

Председатель Комитета общественных связей Екатерина Драгунова добавила: на площадке можно попробовать себя в волонтерской деятельности, пройти карьерные консультации и поучаствовать в "Павильоне добра". Все это – в рамках живой и насыщенной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.