Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем молодежи. Поздравительную телеграмму он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Молодость – прекрасная пора жизни. Время мечтать и любить, верить в себя и совершать открытия, ставить перед собой высокие цели и достигать их", – написал мэр.

Реализовать все это, по его словам, можно в Москве, поскольку мегаполис, постоянно развивающийся в сферах образования, науки, культуры и спорта, является центром молодежной жизни России.

"Друзья, вы – будущее нашей столицы и страны. У вас есть все для того, чтобы добиться успеха и своим трудом, талантом прославить любимую Отчизну", – подчеркнул градоначальник.

Собянин пожелал горожанам отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 июня, в Москве пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи. Празднование охватит 250 площадок.

Центральным событием станет Болотная площадь с тематическими зонами: креативной, спортивной, карьерной и для волонтеров. Здесь пройдут мастер-классы, мини-гольф, кибертурниры, консультации экспертов, флешмобы и выступления артистов.