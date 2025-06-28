В центре Москвы ограничили движение из-за праздничных мероприятий

В центре Москвы 28 июня ограничено движение из-за праздничных мероприятий. С 8:00 почти на сутки закрыт проезд по улице Ильинке – от Старой до Красной площади и от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

С 15:00 до 19:30 будет недоступна крайняя правая полоса на участке Моховой улицы. Кроме того, парковка на участке улицы Ильинки запрещена до завершения праздника.

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