28 марта, 12:45Город
Производство медтехники появилось на площадке "Алабушево"
В ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадке "Алабушево" завершилось строительство офисно-производственно-складского комплекса с научно-исследовательской лабораторией. На его территории будут производить медтехнику.
Тем временем в ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества. Так, злоумышленники предлагают потенциальным жертвам сдать свои налоговые декларации, перейдя по ссылке из письма на электронной почте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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