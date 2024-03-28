Производство медтехники появилось на площадке "Алабушево"

В ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадке "Алабушево" завершилось строительство офисно-производственно-складского комплекса с научно-исследовательской лабораторией. На его территории будут производить медтехнику.

Тем временем в ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества. Так, злоумышленники предлагают потенциальным жертвам сдать свои налоговые декларации, перейдя по ссылке из письма на электронной почте.

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