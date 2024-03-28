Москвичам рассказали, чем отличаются турбокольца от круговых перекрестков

В Москве появится еще шесть турбокольцевых перекрестков. На данный момент всего в столице таких перекрестков насчитывается 10. До конца 2025 года новую разметку нанесут на пересечении Фестивальной, Онежской и Петрозаводской улиц, на площади Ромена Роллана и других участках.

На турбокольцевых перекрестках нет хаотичного перемещения между рядами. Как отметил руководитель проекта "Пробок нет" Александр Шумский, 70% всех ДТП происходит на перекрестках, где пересекаются траектории движения машин.

Насколько эффективны такие турбокольца? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.