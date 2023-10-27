Около 1,5 млн раз москвичи воспользовались перехватывающими парковками за год

Москвичи стали чаще пользоваться перехватывающими парковками. В этом году водители оставляли свои машины на специальных бесплатных стоянках у метро почти 1,5 миллиона раз, что на 24% больше, чем в 2022 году.

В этом году будет организовано более 13 новых перехватывающих стоянок. Например, у станций метро "Раменки", "Владыкино", "Минская" и "Локомотив". Почему перехватывающие парковки стали так популярны? И в чем их преимущество?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.