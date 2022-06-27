Поливальные машины распыляют воду на улицах Москвы по пять раз в день из-за жары

Столбики термометров в Москве подбираются к рекордным показателям. Поливальные машины распыляют воду на улицах города по пять раз.

Это позволяет охлаждать асфальт, что поможет избежать деформации под палящими лучами солнца. В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что для этого задействуют примерно 3 500 машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

