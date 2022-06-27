Рекрутинговый центр предприятия "Вкусно – и точка" открыли на базе центра "Моя работа"

Рекрутинговый центр предприятия "Вкусно – и точка" открыли на базе московского центра "Моя работа". По словам заммэра Анастасии Раковой, здесь предложили около 2,5 тысячи рабочих мест.

Центр по поиску новых сотрудников стал восьмым по счету в столице. Подобные центры возникли у Московского метрополитена, "Почты России", "Дикси" и "Магнита". О возможностях для соискателей – в эфире телеканала Москва 24.