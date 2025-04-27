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27 апреля, 13:45

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На станции метро "Маяковская" в Москве поженились три пары молодоженов

На станции метро "Маяковская" в Москве поженились три пары молодоженов

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На станции метро "Маяковская" поженились сразу три пары молодоженов. Церемонии прошли ночью в канун праздника Красная горка, который традиционно открывает летний свадебный сезон в столице. Молодые обменялись кольцами под марш Мендельсона и сделали первую семейную фотосессию в поезде "Москва-2024".

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, "Маяковская" является одной из самых популярных площадок проекта "Новые адреса счастья". В распоряжении молодоженов доступно более 30 таких локаций, выбрать их можно на сайте mos.ru в разделе "Наша свадьба".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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